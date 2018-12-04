Пользователь обменял iPhone XS на X из-за плохого подключения к Сети

По его словам, проблема заключается в аппаратном обеспечении. В комментариях к записи сообщили о подобных ошибках.

Пользователь Reddit сообщил о недовольстве работы iPhone XS в сети LTE. Из-за этого он продал его и снова купил iPhone X.

В частности, он недоволен качеством связи в метро. Он отметил, что пользование iPhone X было гораздо более комфортным. Этот смартфон не испытывал проблемы с подключением к Сети, у XS же это происходит постоянно.

Юзер допустил, что проблема заключается в аппаратном обеспечении. В XS стоит модем от Intel, в X же — от Qualcomm. В комментариях поддержали пользователя. Другие владельцы новых смартфонов также сообщают о проблемах с подключением к Сети.

Также проблемы со связью испытывает iPhone XR. В тесте на скорость передачи и загрузки данных он проиграл всем старым моделям.