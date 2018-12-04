Названа дата презентации первого дырявого Samsung

Кажется, корейский электронный гигант всё же первым представит смартфон с таким форм-фактором.

Samsung Galaxy A8S представят 10 декабря. Тизер к презентации появился в Сети, передаёт GSM Arena. Это будет первый смартфон с вырезом в экране для селфи-камеры.

Смартфон получит LCD-экран от компании BOE с диагональю 6,3 дюйма, соотношением сторон 19,5:9 и разрешением 2340x1080. Он будет работать на чипе Snapdragon 710, объём оперативной памяти составит 6 Гб. Селфи-камера получит разрешение в 24 МП, основная камера будет тройной, один из модулей — широкоугольный.

Также смартфон с фронтальной камерой в экране будет у Huawei. Ожидается, что его представят также в декабре этого года.