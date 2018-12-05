Новые iPhone, возможно, произведут во Вьетнаме

В таком случае смартфоны из Купертино не будут обложены налогом, как товары, ввозимые из Китая.

Сборщик iPhone Foxconn начал строить завод во Вьетнаме. Скорее всего, смартфоны Apple в будущем будут собираться именно там. Об этом сообщает 9to5mac.

США и Китай ведут торговую войну. Из-за этого президент Штатов Дональд Трамп может ввести НДС в размере 10% на товары, ввозимые из Китая. В таком случае iPhone подорожают, и это негативно скажется на доходах компании.

Перенос сборки смартфонов Apple во Вьетнам обезопасит их от возможного попадания под налог. В таком случае они будут считаться товарами, произведёнными во Вьетнаме.

Напомним, Foxconn располагается в Китае. Старые iPhone также производятся в Индии и Бразилии.