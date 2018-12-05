Новые AirPods будут следить за здоровьем владельца и не выпадут из ушей

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Новые AirPods будут следить за здоровьем владельца и не выпадут из ушей

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Фото: © Flickr/Jack Sem

Возможно, беспроводные наушники станут ещё одним устройством Apple, отслеживающим пульс и другие данные о физическом состоянии человека.

Apple запатентовала беспроводные наушники AirPods с биометрическими сенсорами. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на документацию.

На наушниках расположатся датчики, которые соберут данные о физическом состоянии пользователя, включая сердечный ритм и температуру тела. Устройство сообщит, если распознает недомогание.

<p>Фото: © <a href="http://pdfpiw.uspto.gov/.piw?PageNum=0&docid=10149041&IDKey=32DD29826078%0D%0A&HomeUrl=http%3A%2F%2Fpatft.uspto.gov%2Fnetacgi%2Fnph-Parser%3FSect2%3DPTO1%2526Sect2%3DHITOFF%2526p%3D1%2526u%3D%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html%2526r%3D1%2526f%3DG%2526l%3D50%2526d%3DPALL%2526S1%3D10149041.PN.%2526OS%3DPN%2F10149041%2526RS%3DPN%2F10149041" target="_blank">United States Patent and Trademark Office</a></p>

Наушники будут выполнены из мягких материалов. Это предотвратит их выпадание из ушей и позволит вставлять их в любое ухо. Те же биометрические сенсоры подстроят динамики под уши пользователя, это обезопасит от акустических травм.

Ранее Apple также запатентовала умное одеяло, которое соберёт данные о здоровье пользователя. Сейчас так делают только Apple Watch, в Сети много историй о том, как они спасали жизни людей, оповещая об учащённом сердцебиении.

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