Новые AirPods будут следить за здоровьем владельца и не выпадут из ушей

Возможно, беспроводные наушники станут ещё одним устройством Apple, отслеживающим пульс и другие данные о физическом состоянии человека.

Apple запатентовала беспроводные наушники AirPods с биометрическими сенсорами. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на документацию.

На наушниках расположатся датчики, которые соберут данные о физическом состоянии пользователя, включая сердечный ритм и температуру тела. Устройство сообщит, если распознает недомогание.

Наушники будут выполнены из мягких материалов. Это предотвратит их выпадание из ушей и позволит вставлять их в любое ухо. Те же биометрические сенсоры подстроят динамики под уши пользователя, это обезопасит от акустических травм.

Ранее Apple также запатентовала умное одеяло, которое соберёт данные о здоровье пользователя. Сейчас так делают только Apple Watch, в Сети много историй о том, как они спасали жизни людей, оповещая об учащённом сердцебиении.