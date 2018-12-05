iPhone получили обновление iOS с новыми возможностями в FaceTime

Теперь во время видеозвонка можно переключить камеры одним касанием и сделать фото в режиме Live.

iPhone получили обновление iOS 12.1.1. Посмотреть его наличие можно в настройках системы. Компания уделила внимание устранению ошибок и добавила несколько новых возможностей.

Чтобы увидеть обновление, пройдите по: Настройки -> Основные -> Обновление ПО. Там вы увидите список нововведений и сможете установить его.

В iOS 12.1.1 разработчики добавили предпросмотр уведомлений с помощью тактильного касания на iPhone XR. На других смартфонах это делается с помощью 3D Touch, эта модель лишена такой возможности.

eSIM теперь поддерживается у большего числа операторов сотовой связи. Напомним, это виртуальная сим-карта. Она поддерживается на iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.

Также разработчики расширили возможность в некоторых приложениях. Теперь переключение между камерами во время вызова FaceTime проводится одним касанием, также во время вызова в FaceTime теперь можно делать снимки Live Photo.

Ранее стало известно, что на операционной системе iOS 12 к началу декабря работает 70% iOS- устройств. Таким образом, актуальная операционная система оказалась популярнее предшественницы iOS 11 за аналогичный период 2017 года.