Камера нового Xiaomi получит высочайшее разрешение

Кажется, следующий смартфон китайской компании удивит нас количеством мегапикселей основной камеры.

Президент Xiaomi Линь Бинь в Weibo опубликовал фото смартфона компании с камерой на 48 Мп. Её разрешение указывается на задней панели под модулем.

Топ-менеджер не указал дату выхода, модель и характеристики мобильного устройства. Он просто намекнул, что компания разрабатывает смартфон с таким разрешением камеры, сфотографировав даже не весь девайс, а его часть.

Смысл добавления камеры с таким разрешением тоже неизвестен. Технически количество пикселей не влияет на качество изображения, важнее их размер: чем они больше, тем больше света пропускает камера.

Пока самый необычный смартфон компании — Mi Mix 3, слайдер с выдвижной селфи-камерой и беспроводной зарядкой в комплекте.