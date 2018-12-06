Новый камерофон Huawei создаст 3D-фотографии

Кажется, компания готовит вывести возможности фотосъёмки своих смартфонов на новый уровень.

Huawei представит смартфон, способный создавать 3D-фото, в следующем месяце. Об этом сообщает iGeekPhone.

Для этого устройство получит усовершенствованные аппаратное и программное обеспечения. Оно будет оснащено сенсорами от Sony, а софт проанализирует глубину резкости и отделит передний план от заднего.

Название смартфона не сообщается. Известно, что он создаётся под кодовым именем Princeton.

Смартфоны Huawei считаются лучшими камерофонами на мобильном рынке. P20 Pro признан лучшим по качеству съёмки экспертами DxO Mark, серию Mate 20 ещё не тестировали.

Сейчас подобная возможность есть в Facebook. В соцсети можно создать 3D-фото с iPhone с двойной камерой.