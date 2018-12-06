Apple начала продавать новую быструю зарядку для iPhone и iPad

Адаптер, что лежит в комплекте к новым iPad Pro, теперь можно купить отдельно от планшета.

Apple начала продавать адаптер с мощностью 18 Ватт отдельно. Об этом сообщает iClarified.

Изначально он создан для iPad Pro (2018). Он лежит в коробке с планшетами. Теперь же его можно приобрести для подзарядки iPhone с поддержкой быстрой зарядки, не покупая iPad Pro (2018).

Также адаптер появился и на российской версии сайта Apple. Его цена составляет 2890 рублей.

Также Apple начала продавать прозрачный чехол для iPhone XR. Он также появился на сайте компании. В России аксессуар стоит 3490 рублей.