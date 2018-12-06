Стали известны характеристики и цена Honor View 20

Субфлагман компании получит топовый 7-нанометровый процессор с искусственным интеллектом.

В Сети появились характеристики Huawei Honor View 20. Об этом сообщает GSM Arena.

По полученным данным, смартфон будет работать на 7-нанометровом Kirin 980, как у Mate 20 и Mate 20 Pro, поддержит быструю зарядку на 22,5 Ватт и получит экран с разрешением 2310x1080 пикселей.

Из коробки он будет работать на операционной системе Android Pie с оболочкой EMUI 9.0. Цена устройства составит $408, это около 27 тысяч рублей. Отметим, что в России смартфон будет дороже из-за НДС.

Ожидается, что Honor View 20 будет первым смартфоном бренда с селфи-камерой в экране. Ранее в Сети появился тизер к презентации Honor с таким форм-фактором. Возможно, речь идёт как раз о View 20. В таком случае его представят 22 января.