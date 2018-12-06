Складные смартфоны получат ультратонкие противоударные стёкла

Комплектующие толщиной всего в один миллиметр защитят революционные устройства при падениях.

Компания Corning сообщила, что создаст ультратонкое противоударное стекло для складных смартфонов. Об этом сообщает CNET.

Комплектующие будут выпущены под брендом Gorilla Glass. Толщина стекла составит всего один миллиметр, при этом смартфон будет защищён от падений.

Ранее сообщалось, что революционные смартфоны не получат противоударные стёкла, потому что их производители пока не научились создавать гибкие комплектующие. Представители Corning опровергли это заявление.

Летом Corning выпустила Gorilla Glass 6. Это стекло выдерживает до 15 падений с высоты в метр.