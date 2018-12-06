Слайдер Xiaomi первым в мире получит новейшую флагманскую платформу

Устройство будет интересно не только поддержкой 5G, но и необычным форм-фактором, и беспроводной зарядкой в комплекте.

Xiaomi Mi Mix 3 5G станет первым в мире смартфоном на новейшей флагманской платформе Snapdragon 855. Об этом сообщает GizChina.

Отметим, что топовый чип получит только одна версия смартфона — с 5G. Остальные будут работать на Snapdragon 845.

На презентации Mix 3 о новой начинке не сообщили. На тот момент Snapdragon 855 не был представлен, компания не раскрывала характеристики нового продукта Qualcomm.

Mix 3 — слайдер с выдвижной селфи-камерой. Также он интересен беспроводной зарядкой в комплекте.