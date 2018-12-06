Слайдер Xiaomi первым в мире получит новейшую флагманскую платформу

Xiaomi Mi Mix 3 5G станет первым в мире смартфоном на новейшей флагманской платформе Snapdragon 855. Об этом сообщает GizChina.
Отметим, что топовый чип получит только одна версия смартфона — с 5G. Остальные будут работать на Snapdragon 845.
На презентации Mix 3 о новой начинке не сообщили. На тот момент Snapdragon 855 не был представлен, компания не раскрывала характеристики нового продукта Qualcomm.
Mix 3 — слайдер с выдвижной селфи-камерой. Также он интересен беспроводной зарядкой в комплекте.
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