Samsung Galaxy S10 с двойной камерой появился на фото

Авторитетный инсайдер опубликовал снимок самого смартфона и чехла. Кажется, у базовой версии всё же будет два сенсора.

Инсайдер Ice Universe в "Твиттере" выложил рендеры Samsung Galaxy S10 с двойной камерой и в чехле.

Galaxy S10 back design, double camera. pic.twitter.com/Oq37OZkMIU — Ice universe (@UniverseIce) 6 декабря 2018 г.

Сенсоры камеры расположены горизонтально, справа от них стоит вспышка. Чехол тот же, что выкладывал официальный производитель аксессуаров для Samsung.

Ранее Вениамин Гескин выложил рендеры S10+ с тройной основной камерой и двойной фронтальной. Модель отличается тончайшими рамками и увеличенным вырезом для селфи-камеры.

Ожидается, что смартфоны представят в конце февраля 2019 года на выставке MWC. Вместе с S10 и S10+ должны показать и облегчённый S10 Lite.