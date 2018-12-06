Apple Watch 4 на днях получат возможность замера ЭКГ

Такая функция доступна только в США, но установленное ограничение можно легко обойти.

Apple Watch Series 4 станет доступна функция замера ЭКГ 6 или 7 декабря. Об этом сообщает iClarified.

В этот период часам станет доступно обновление watchOS 5.1.2. Возможность замера ЭКГ — одно из нововведений. Проверить наличие обновления можно в настройках.

Официально такая функция доступна только в США. При этом её можно использовать в других странах, поменяв в настройках регион на Штаты.

Apple Watch известны возможностью отслеживать физическое состояние человека. В Сети есть много историй о том, как часы спасали жизнь владельцам, сообщая об учащённом пульсе.