Новые iPhone получат чехол-зарядку

В операционной системе смарт-часов нашли виджет, указывающий на выход нового аксессуара.

Безрамочные iPhone должны получить чехол-зарядку. Об этом сообщает 9to5mac.

На выход нового аксессуара намекнула бета-версия watchOS 5.1.2. Там найден виджет нового чехла-зарядки. По идее, умные часы покажут запас энергии в нём.

Издание дополняет, что Apple выпустит три чехла-зарядки для iPhone X, XR, XS и XS Max. Напомним, предыдущий аксессуар поддерживается на iPhone 6, 6S и 7.

Находкам в операционных системах можно верить. Ранее иконка iPad Pro была найдена в бета-версии iOS 12.1, планшет получил точно такой форм-фактор.