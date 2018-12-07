Стало известно, какие iPhone исчезнут из российских магазинов

Смартфон с революционным дизайном и первый бюджетник бренда — этих моделей скоро не будет.

iPhone 6 и iPhone SE скоро исчезнут с российского мобильного рынка. Об этом сообщило издание Mail.Ru Hi-Tech со ссылкой на объединённую компанию "Связной | Евросеть" и другую, не названную крупную сеть.

По словам ретейлеров, к концу 2018 года на складе осталось немного экземпляров перечисленных моделей. 6 и SE сняли с производства, в магазины не приходят новые партии. В последнее время они позиционировались как бюджетные смартфоны и стоили до 20 тысяч рублей.

iPhone 6S и более младшие модели останутся в продаже. Ранее также сообщалось о снятии с производства iPhone X. При этом смартфон остаётся в наличии у продавцов, а недавно стало известно о возобновлении его производства в некоторых регионах. Будет ли одним из них Россия, не сообщается.