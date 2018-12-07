Эксперты признали одинарную камеру iPhone XR лучшей в мире

По качеству сенсор XR не отличается от XS и XS Max. Специалисты протестировали смартфон и подтвердили это.

Эксперты DxO Mark оценили качество съёмки iPhone XR. Смартфон занял седьмое место в рейтинге компании и стал лучшим устройством с одинарной камерой.

XR получил 103 балла за фотосъёмку и 98 за вдеосъёмку. Он опередил Samsung Galaxy S9 Plus и Xiaomi Mi 8 (оба 99 баллов), Google Pixel 2 (98 баллов) и Apple iPhone X (97 баллов). Выше него — Huawei P20, Xiaomi Mi Mix 3, Samsung Galaxy Note 9, HTC U12+, iPhone XS Max и Huawei P20 Pro.

До этого ряд обзорщиков заявил, что по качеству фото XR не уступает XS и XS Max. Напомним, в облегчённой версии стоит тот же сенсор, который является основным у флагманов, отличие заключается в отсутствии телефото объектива для оптического зума.

Ранее Apple выпустила первый чехол для iPhone XR. Им стал прозрачный аксессуар, который не будет скрывать яркий цвет корпуса.

В России XR стоит 64 990 рублей. Есть способы взять его выгоднее — за 50 тысяч. Лайф изучил цены смартфона в разных странах и разобрался, когда стоит брать смартфон в неофициальном магазине.