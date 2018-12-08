С новым аккумулятором смартфоны выдержат неделю работы без подзарядки

Батареи будут созданы из нового материала, который может запасать в восемь раз больше энергии.

Учёные под руководством лауреата Нобелевской премии по химии 2015 года Роберта Граббса разработали аккумулятор для смартфонов, способный держать заряд в течение недели. Об этом сообщает Science Alert.

Этот аккумулятор будет создан на фториде. Сейчас же выпускаются литий-ионные батареи. Проблема фторида в том, что он сильно нагревается, пропуская энергию. Учёные решили эту проблему, создав растворитель, за счёт которого анионы фторида смешиваются с электронами при комнатной температуре.

У фторидного аккумулятора более высокая плотность энергии. Он может запасать в восемь раз больше энергии, чем актуальные батареи. Отметим, что разработка находится на начальной стадии и для её реализации потребуется время.