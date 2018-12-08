Google прекратила поддержку "Play маркета" на старой ОС Android

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Google прекратила поддержку "Play маркета" на старой ОС Android

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Фото: © Pixabay

Пользователи Android Ice Cream Sandwich перестанут получать обновления фирменных сервисов.

Google отказалась от поддержки Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Пользователи смартфонов на этой операционной системе перестанут получать обновления Google Play и конкретно магазина приложений "Play маркет". Об этом сообщил производитель в официальном блоге.

Android 4.0 Ice Cream Sandwich не пользуется популярностью в 2018 году. На ней работает всего 1% от всех активированных Android-смартфонов. Эта операционная система была выпущена в 2011 году.

Недавно магазин Android-приложений Google Play подвергся серьёзному редизайну. Больше всего внимания разработчики уделили навигации. Главное изменение — новое боковое меню.

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