Apple Watch спасли жизнь пользователю, замерив ЭКГ

Часы распознали недомогание, выдав неудовлетворительные показатели мерцательной аритмии.

Возможность проведения ЭКГ в Apple Watch Series 4 уже спасла жизнь одному из пользователей. Об этом сообщает 9to5mac со ссылкой на пост на форуме Reddit.

Он сделал ЭКГ из интереса к новой возможности и обнаружил неудовлетворительные показатели мерцательной аритмии. После провести себе ЭКГ попробовала жена, у неё этот показатель был в норме.

Пользователь пошёл в клинику и сделал ЭКГ там, после чего обратился к врачу. По словам доктора, часы спасли владельцу жизнь, распознав недомогание.

Возможность проведения ЭКГ стала доступна в ночь с 6 на 7 декабря. Официально такая функция доступна только в США. При этом её можно использовать в других странах, поменяв в настройках регион на Штаты.

Apple Watch известны возможностью отслеживать физическое состояние человека. В Сети есть много историй о том, как часы спасали жизнь владельцам, сообщая об учащённом пульсе.