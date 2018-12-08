Эксперты назвали 10 самых популярных Android-смартфонов

Ожидаемо самым народным оказался девайс от Xiaomi. Он интересен оригинальным оформлением корпуса, 3D-сканером и внутриэкранным сканером отпечатка.

Бенчмарк AnTuTu назвал 10 самых популярных Android-смартфонов в 2018 году. Рейтинг опубликован на сайте компании.

Лидером ожидаемо оказался девайс от Xiaomi — Mi 8 Explorer Edition (в России Mi 8 Pro). Его рейтинг составил 97%. На втором месте расположились Galaxy S9+ и Meizu 16th (по 96%).

Далее идут флагманы 2018 и 2017 годов. Это Huawei Mate 10 Pro, Oppo Find X, Meizu 16th Plus, OnePlus 6, Huawei Mate 10, Vivo Nex Ultimate и Galaxy S8+ соответственно.

Mi 8 Explorer Edition интересен 3D-сканером лица и внутриэкранным сканером отпечатка. 3D-сканер не распознает европейцев, но это можно исправить, поменяв регион на Китай. Также на задней панели размещён рисунок внутренностей смартфона, в частности процессора Snapdragon 845.