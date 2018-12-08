Бюджетный Galaxy S10 Lite впервые появился на изображениях

Смартфон первоочерёдно интересен сканером отпечатка на левой боковой рамке. Также он получит селфи-камеру в экране.

В Сети появились рендеры облегчённого Samsung Galaxy S10 Lite. Об этом сообщает GSM Arena.

Смартфон будет оснащён двойной основной камерой. Сенсоры расположатся горизонтально, вспышка будет справа сбоку от объективов. Также аппарат показали сбоку, с такого ракурса видно, что камера будет выступать.

Отличие S10 Lite от S10 и S10+ заключается в расположении сканера отпечатка. Тут оно тоже необычное. Если у флагманов он будет находиться в экране, то у бюджетника — на левом боковом торце.

Переднюю панель на рендерах не показали. Ожидается, что у бюджетника будет селфи-камера в экране, как у флагманов.

Ранее производитель чехлов показал рендеры S10 в чехле. Задняя панель у него такая же, как у S10 Lite. При этом неясно, сколько сенсоров будет у базовой версии — два или три, информация от разных источников разнится.

Ранее стали известны диагонали экранов смартфонов. S10 Lite, S10 и S10+ получат 5,8-, 6,1- и 6,4-дюймовые дисплеи.