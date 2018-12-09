Прошлогодний бюджетник Xiaomi внезапно обновился до новейшей Android

Смартфон работает на чистом Android без сторонних прошивок. Это упрощает жизнь разработчикам: оптимизировать обновления оказывается проще и быстрее.

Xiaomi Mi A1 получил обновление до Android 9.0 Pie. Об этом сообщает GSM Arena.

О получении апдейта сообщил пользователь смартфона из Бангладеш. Mi A1 получил Pie раньше Mi A2 и Mi A2 Lite. Эти модели должны обновиться в ближайшие недели. Ожидается, что пользователи Mi A1 в других регионах также получат обновление в ближайшее время.

Обновление весит 1 ГБ. Напомним, Xiaomi выпускает линейку A по программе Android One без сторонних оболочек. Из-за их отсутствия оптимизация апдейтов занимает меньше времени, и обновления выходят оперативнее.

Mi A1 был представлен осенью прошлого года. Он получил 5,5-дюймовый экран с разрешением Full HD, камеру на 12+12 Мп, чип среднего уровня Snapdragon 625 и аккумулятор на 3080 мАч.