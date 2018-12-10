Толпа протестующих ограбила Apple Store во Франции

Мародёры воспользовались моментом и обчистили магазин электроники во время протестов.

Толпа протестующих в Бордо (Франция) ограбила местный Apple Store в субботу ночью. Об этом сообщает 9to5mac.

Ограбление было записано на видео и выложено в соцсети. Мародёры забрали всё, что находилось на витринах: iPhone, Apple Watch, iPad, MacBook. Полиция начала расследование.

Напомним, во Франции проводится акция "жёлтых жилетов". Участники требуют отмены повышения налогов и цен на бензин. Улицы усиленно охраняются полицейскими.