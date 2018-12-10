"Яндекс" назвал самые популярные смартфоны 2018 года

Читайте также

"Яндекс" назвал самые популярные смартфоны 2018 года

0

Фото: © Flickr/Jon Fingas

Мобильные устройства вызвали наибольший интерес среди новинок уходящего года. Они заняли 9 мест из 10 самых популярных.

Аналитики "Яндекса" назвали самые популярные поисковые запросы в 2018 году. Исследование доступно на сайте компании.

Среди новинок люди чаще всего искали смартфоны. В топ-10 запросах девять мест заняли именно мобильные устройства. Из других вещей, появившихся в этом году, сопоставимый интерес у россиян вызвала только новая Lada Granta. Фитнес-браслеты, другие авто и оружие до первой десятки не дотянули.

Топ-10 самых популярных новинок в поисковике:

1. Huawei Honor 10.

2. Apple iPhone XS и iPhone XR.

3. Huawei P20 Pro.

4. Xiaomi Redmi Note 5.

5. Huawei Honor 9 Lite.

6. Samsung Galaxy S9.

7. Новая Lada Granta.

8. Huawei P20 Lite.

9. Huawei Honor 8X.

10. Samsung Galaxy A6.

Субфлагман Honor 10 стал полноценным хитом в 2018 году. Менее чем за три месяца было продано три миллиона экземпляров, сообщал производитель.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×