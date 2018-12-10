"Яндекс" назвал самые популярные смартфоны 2018 года

Аналитики "Яндекса" назвали самые популярные поисковые запросы в 2018 году. Исследование доступно на сайте компании.
Среди новинок люди чаще всего искали смартфоны. В топ-10 запросах девять мест заняли именно мобильные устройства. Из других вещей, появившихся в этом году, сопоставимый интерес у россиян вызвала только новая Lada Granta. Фитнес-браслеты, другие авто и оружие до первой десятки не дотянули.
Топ-10 самых популярных новинок в поисковике:
1. Huawei Honor 10.
2. Apple iPhone XS и iPhone XR.
3. Huawei P20 Pro.
4. Xiaomi Redmi Note 5.
5. Huawei Honor 9 Lite.
6. Samsung Galaxy S9.
7. Новая Lada Granta.
8. Huawei P20 Lite.
9. Huawei Honor 8X.
10. Samsung Galaxy A6.
Субфлагман Honor 10 стал полноценным хитом в 2018 году. Менее чем за три месяца было продано три миллиона экземпляров, сообщал производитель.
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