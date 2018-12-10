Samsung представила смартфон с селфи-камерой в экране. Galaxy S10 будет таким же

Компания показала первый девайс с дисплеем Infinity O. Он также интересен тройной основной камерой.

Samsung представила свой первый смартфон с дисплеем Infinity O и селфи-камерой в экране — Galaxy A8S, передаёт GSM Arena.

Слева вверху экрана расположена фронтальная камера. Она получила разрешение 24 Мп с апертурой f/2.0. Технология, по которой создан дисплей, не называется. Скорее всего, это IPS.

Также смартфон интересен тройной основной камерой. Она получила разрешения 24+10+5 Мп, это основной сенсор, телефото и модуль для анализа глубины резкости соответственно.

A8S получил субфлагманский чип Snapdragon 710 с искусственным интеллектом. Ёмкость аккумулятора составит 3400 мАч, на нижнем торце расположен USB-C, сканер отпечатка размещён на задней панели.

Корпус с фронтальной камерой в экране также будет у серии Galaxy S10. У A8S модуль расположен слева, у S10, скорее всего, он будет справа.

Также 10 декабря смартфон с селфи-камерой в экране представила и Huawei. Им стал Honor View 20. Он также интересен основной камерой с изменяемым разрешением и мощнейшим 7-нанометровым чипом Kirin 980.