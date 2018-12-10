Honor 11 с флагманским чипом станет конкурентом Xiaomi Mi 9

В сети появились первые слухи о новом субфлагмане Huawei. Его предшественник был хитом 2018 года.

Huawei будет позиционировать Honor 11 как конкурент Xiaomi Mi 9. Об этом сообщает iGeekPhone.

Смартфон получит 7-нанометровый чип Kirin 980 и двойную основную камеру на 20+12 МП. Сканер отпечатка будет встроен в экран, у предшественника он был на нижней рамке. Базовая версия получит память на 6+128 ГБ, старшая же — 8+256 ГБ.

Honor 11 представят в первой половине 2019 года. Минимальная цена устройства на старте продаж составит 390 долларов. Напомним, Honor 10 на старте продаж стоил от 414 долларов. При этом Xaiomi Mi 8 был дороже. В России Honor 10 стоил 26 тысяч, Mi 8 — от 30.