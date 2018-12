Поставщик Huawei оштрафует сотрудников за пользование iPhone

Торговая война между США и Китаем ведётся не только на политическом уровне, но и среди крупных технологических компаний.

Поставщик комплектующих для Huawei и других китайских производителей Menpad внёс запрет на пользование iPhone для своих сотрудников. Об этом сообщает Android Authority.

За нарушение нового корпоративного закона компания будет взимать штраф в размере рыночной стоимости купленного смартфона. При этом при покупке сотрудником устройства Huawei и ZTE она возместит 15% от стоимости покупки.

США и Китай ведут торговую войну. Ранее Китай запретил продажу iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus и X из-за обвинения со стороны производителя процессоров Qualcomm в нарушении патентных прав. США, в свою очередь, рассматривает возможность введения НДС в размере 10% на товары, ввозимые из Китая. Но проблема в том, что под него попадут и iPhone.