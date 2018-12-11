Аналитики: Спрос на смартфоны в 2019 году повысится по двум причинам

Эксперты опубликовали исследовательский отчёт с ожиданиями от мобильного рынка в следующем году.

Аналитики IDC ожидают незначительного повышения спроса на смартфоны в 2019 году. Об этом сообщается в исследовательском отчёте компании.

По их мнению, продажи смартфонов в следующем году вырастут на 2,6%. Основными причинами повышения спроса станут более широкие диагонали дисплеев и флагманские возможности, но какие именно — не уточняется.

По мнению главного аналитика компании, самыми привлекательными моделями станут флагманские. Именно они заинтересуют пользователей новыми возможностями.

IDC ожидает снижения спроса на смартфоны в 2018 году. В 2017-м производители суммарно продали 1,47 миллиарда экземпляров, в этом году показатель должен незначительно снизиться — до 1,42 миллиарда.