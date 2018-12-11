Xiaomi Pocophone F1 внезапно получил Android Pie. Но появились проблемы

На смартфоне стала доступна новейшая операционная система, но она оказалась не до конца оптимизированной.

Xiaomi Pocophone F1 начал получать обновлённую операционную систему Android 9.0 Pie в Индии. Об этом сообщает GSMArena со ссылкой на пользователей соцсетей.

Смартфон будет работать на новой ОС с прошивкой MIUI 10. Обновление весит 1,7 ГБ. Вероятно, скоро Pocophone F1 получат новую операционную систему и в других регионах.

Пользователи уже столкнулись с проблемой. С Android 9.0 Pie игры воспроизводятся не в полный экран — в области "чёлки" появляется чёрная полоса. Ожидается, что разработчики исправят этот баг в ближайшее время.

After updating my Poco f1 to Android Pie , my games are not running in full screen . Please fix this ASAP . This affects by gameplay adversely. @IndiaPOCO @jaimani @cmanmohan pic.twitter.com/AgS68T9isD — Yedu Krishna (@mr_quickshifter) 10 декабря 2018 г.

Pocophone F1 стал хитом этим летом. Он поставил рекорд по скорости продаж в одном из магазинов Индии. Первая партия была распродана всего за пять минут.