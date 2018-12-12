Samsung Galaxy S10 удивят высочайшим разрешением экрана

Точное разрешение дисплеев не называется, но оно будет выше, чем у текущего поколения.

Смартфоны серии Samsung Galaxy S10 удивят высочайшим разрешением экранов. Об этом сообщает WCCF Tech.

По полученным данным, разрешение экранов смартфонов составит 2К+, это выше чем Full HD+ в серии Galaxy S9. Точное разрешение дисплеев не сообщается. Известно только то, что соотношение сторон экранов составит 19:9, изготовлены они будут по технологии Super AMOLED.

Серию Galaxy S10 представят в конце февраля 2019 года на выставке MWC 2019. Ранее S10+ появился на рендерах с тончайшими рамками и двойной селфи-камерой в экране.