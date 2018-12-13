Попались! Samsung снова рекламировала смартфоны в соцсетях через iPhone

Популярный блогер "разоблачил" пиар-службу производителя: посты о продукции компании размещаются со смартфонов главного конкурента.

"Твиттер"-аккаунт Samsung Mobile India опубликовал рекламу субфлагмана Galaxy A9 с iPhone. Это заметил авторитетный техноблогер Маркес Браунли.

Guys. It's super public now. What are you doing pic.twitter.com/vaUOd3mVPO — Marques Brownlee (@MKBHD) 12 декабря 2018 г.

Об этом свидетельствует подпись внизу поста. В "Твите" показано качество снимков со смартфона. Напомним, Galaxy A9 интересен прежде всего четырьмя основными камерами.

Ранее Браунли заметил, как Samsung Nigeria продвигала флагман со стилусом Galaxy Note 9 в "Твиттере" через iPhone. После "разоблачения" популярным блогером пиар-команда удалила пост и сам аккаунт.