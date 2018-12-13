Samsung прекратит производство смартфонов в Китае вместе с Apple. Но частично

Спрос на смартфоны южнокорейского производителя в этой стране падает. Компания не видит смысла выпускать так много устройств.

Производитель смартфонов Samsung закроет одно из предприятий по сборке смартфонов в Тяньцзине (Китай) до 31 декабря уходящего года. Об этом сообщает Reuters.

Более двух с половиной тысяч сотрудников предприятия уведомлены о его возможном закрытии. Компания отмечает, что этот ход не связан с торговой войной между Китаем и США, такое решение принимается из-за недостаточно высокого спроса на смартфоны компании в этой стране. По данным Counterpoint, за последние годы доля рынка смартфонов Samsung в Китае снизилась с 20% до 1%.

Samsung производит смартфоны в разных странах. На её долю приходится 20% от общего числа продаж смартфонов в мире.

Ранее появилась информация, что сборщик электроники Apple Foxconn строит завод во Вьетнаме, чтобы перенести производство iPhone туда. Такое решение связано именно с торговой войной: пока смартфоны из Купертино собираются в Китае, США не может ввести НДС на товары, ввозимые из этой страны, потому что это приведёт к росту цен на iPhone.