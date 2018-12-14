Ответ iPhone XR? Бюджетный Samsung Galaxy S10 выйдет в шести цветах

Кажется, самая доступная модель серии Galaxy S10 удивит разнообразным ассортиментом расцветок корпуса.

Облегчённая модель Samsung Galaxy S10 Lite выйдет в шести цветах: чёрном, белом, синем, зелёном, жёлтом и красном. Об этом сообщает Sam Mobile.

Цвета флагманов не сообщаются. Скорее всего, они будут отличаться от цветов S10 Lite. Ранее стало известно, что одна из S10+ может получить керамический корпус.

Также известно, что S10 Lite получит двойную основную камеру, селфи-камеру в экране и плоский корпус, у S10 и S10+ он будет изогнутым. Возможно, смартфон будет стоить от $845.

Ранее сообщалось, что S10 Lite, S10 и S10+ будут конкурентами iPhone XR, XS и XS Max. В таком случае логично, что облегчённая модель получит разнообразный ассортимент цветов корпуса. Напомним, у XR их тоже шесть.