Apple обвинили в обмане пользователей с параметрами экрана iPhone X

По мнению обвинения, разрешение и диагональ экрана смартфона на самом деле ниже указанного.

Apple получила иск в США из-за iPhone X. По словам обвинения, компания указала неверные характеристики экрана этой модели и новых. Об этом сообщает CNET.

По данным Apple, разрешение экрана составляет 5,8 дюйма. Обвинение утверждает, что реальное значение этого параметра — 5.6875 дюйма, чуть меньше указанного.

Также, по мнению обвинения, компания указала неверное разрешение экрана. Производитель утверждает, что оно составляет 2436 x 1125 пикселей, пользователь же говорит, что на деле оно ниже, — не у всех точек есть красный, зелёный и синий субпиксели.

В последнее время Apple часто попадает в скандалы и получает повестки в суд. Самый известный конфликт — обвинение в нарушении патентных прав от чипмейкера Qualcomm, из-за этого iPhone могут запретить в Китае.