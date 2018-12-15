Популярный техноблогер высмеял дизайн Samsung Galaxy S10+

Корейский производитель смартфонов выпускал антирекламу Apple. Блогер показал, как бы ответила компания из Купертино.

Популярный американский техноблогер Маркес Браунли на своей странице в "Твиттере" высмеял дизайн Samsung Galaxy S10+ с двойной селфи-камерой в экране.

Apple would never run a response ad... but it would be hilarious if they did pic.twitter.com/fSaM385GQC — Marques Brownlee (@MKBHD) 14 декабря 2018 г.

Он взял кадр из рекламного ролика Samsung, где производитель поиронизировал над чёлкой iPhone X, засняв людей с причёской в форме выреза на смартфоне. И добавил вместо "чёлки" точку.

— Apple никогда бы не сделала рекламу в ответ, но это было бы весело, — иронично подписал пост Браунли.

Летом этого года Samsung выпустила ряд роликов, в которых высмеивала iPhone. Акцент делался преимущественно на замедлении процессоров у смартфонов Apple.

Вся серия Galaxy S10 получит полностью безрамочные экраны с селфи-камерами отдельно от верхней рамки. Диагональ дисплея S10 Lite составит 5,8 дюйма, у S10 — 6,1 дюйма, у S10+ — 6,4 дюйма.