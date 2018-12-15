Водостойкий iPhone спас жизни туристов при крушении в Тихом океане

После падения за борт другие смартфоны перестали работать. Девайс Apple же выдержал погружение в воду и позволил вызвать подмогу.

iPhone с водозащитой позволил американским туристам в Японии вызвать спасателей при крушении судна. Об этом рассказала участница поездки Рэйчел Нилл в интервью The Today Show.

One woman says her iPhone saved her life when she and seven others on vacation in Japan got shipwrecked and lost in the middle of the ocean. @DylanDreyerNBC is in the Orange Room with more. pic.twitter.com/UnNIyq9YsZ — TODAY (@TODAYshow) 15 декабря 2018 г.

Группа туристов направлялась к островам Окинавы. Во время путешествия лодка перевернулась. Их телефоны перестали работать из-за попадания воды в корпус, iPhone Нилл же продолжил работать. С него туристка вызвала спасательную службу, которая прибыла через 90 минут после звонка.

Нилл не назвала модель смартфона. Наличие водозащиты говорит о том, что это iPhone 7 или новее. Напомним, в нём компания отказалась от разъёма для наушников, чтобы сделать его водостойким. XS и XS Max же выдерживают погружение в пиво.