Водостойкий iPhone спас жизни туристов при крушении в Тихом океане

Читайте также

Водостойкий iPhone спас жизни туристов при крушении в Тихом океане

12

Фото: © Public Domain Pictures

После падения за борт другие смартфоны перестали работать. Девайс Apple же выдержал погружение в воду и позволил вызвать подмогу.

iPhone с водозащитой позволил американским туристам в Японии вызвать спасателей при крушении судна. Об этом рассказала участница поездки Рэйчел Нилл в интервью The Today Show.

Группа туристов направлялась к островам Окинавы. Во время путешествия лодка перевернулась. Их телефоны перестали работать из-за попадания воды в корпус, iPhone Нилл же продолжил работать. С него туристка вызвала спасательную службу, которая прибыла через 90 минут после звонка.

Нилл не назвала модель смартфона. Наличие водозащиты говорит о том, что это iPhone 7 или новее. Напомним, в нём компания отказалась от разъёма для наушников, чтобы сделать его водостойким. XS и XS Max же выдерживают погружение в пиво.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×