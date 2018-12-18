Названа тайная фишка прозрачного чехла iPhone XR

С ним вы узнаете о полученных уведомлениях, даже когда смартфон лежит на столе в беззвучном режиме.

Пользователь Reddit нашёл тайную фишку прозрачного чехла iPhone XR.

Кейс не только защищает корпус, не скрывая оригинального цвета, но и преломляет свет. Когда на смартфоне загорится фонарик, аксессуар загорится вместе с ним.

Чтобы опробовать эту возможность, активируйте вспышку предупреждений. Для этого пройдите по: Настройки —> Универсальный доступ. Лёжа на столе, чехол будет светиться вместе с фонариком. Пользователь Reddit подтвердил это выложенным снимком.

Прозрачный чехол — единственный официальный для iPhone XR. Недавно он появился в ассортименте аксессуаров компании, его стоимость составляет 3490 рублей.