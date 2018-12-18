Названа тайная фишка прозрачного чехла iPhone XR

Пользователь Reddit нашёл тайную фишку прозрачного чехла iPhone XR.
I like the way the official clear iPhone XR case lights up when the torch is turned on. from r/iphone
Кейс не только защищает корпус, не скрывая оригинального цвета, но и преломляет свет. Когда на смартфоне загорится фонарик, аксессуар загорится вместе с ним.
Чтобы опробовать эту возможность, активируйте вспышку предупреждений. Для этого пройдите по: Настройки —> Универсальный доступ. Лёжа на столе, чехол будет светиться вместе с фонариком. Пользователь Reddit подтвердил это выложенным снимком.
Прозрачный чехол — единственный официальный для iPhone XR. Недавно он появился в ассортименте аксессуаров компании, его стоимость составляет 3490 рублей.
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