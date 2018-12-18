Представлен первый в мире смартфон с 12 Гб ОЗУ. Он уже стал самым мощным в мире

Это устройство интересно рекордным объёмом оперативной памяти и мощнейшим чипом от Qualcomm.

Представлен первый в мире смартфон с 12 Гб оперативной памяти. Им стал Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 Edition.

Такой объём ОЗУ получит только премиальная версия смартфона, другие модификации будут оснащены оперативной памятью на 6 и 8 Гб.

Также устройство интересно топовым процессором Snapdragon 855, на что намекает название. С ним в тесте на производительность AnTuTu он набрал 368 480 баллов.

Разрешение основной камеры Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 Edition составляет 24+16 МП, разрешение фронтальной камеры — 8+16 МП. Смартфон получил экран Super AMOLED с диагональю 6,39 дюйма и разрешением 2340 х 1080 пикселей, ёмкость аккумулятора устройства составляет 3350 мАч.

Lenovo Z5 Pro Snapdragon 855 Edition — модификация представленного ранее Lenovo Z5 Pro. Он удивляет характеристиками, но не ценой. Смартфон будет стоить примерно как субфлагман — от 390 до 640 долларов.