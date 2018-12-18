Капля и четыре камеры. Подтвержден дизайн Huawei P30 Pro

Новый флагман компании удивит количеством камер, но не дизайном передней панели и размещением селфи-камеры.

Производитель чехлов Olixar представил рендеры Huawei P30 и P30 Pro, передаёт TechRadar.

По полученным данным, P30 будет оснащён тройной камерой, P30 Pro — четверной. Их назначение не сообщается. Напомним, у P20 Pro были чёрно-белый, цветной и теле-фото-объективы. У Mate 20 с Mate 20 Pro же стоят обычный, теле-фото- и ультраширокоугольный сенсоры.

Huawei: Με 4 κάμερες το P30 Pro και notch σε όλες τις εκδόσεις https://t.co/IVR32m553r pic.twitter.com/YRlLScCi9J — telecomsnews.gr (@telecomsnewsgr) 18 декабря 2018 г.

Также производитель аксессуаров подтвердил, что у смартфонов не будет "дырявого" экрана. Вместо этого они получат каплевидные вырезы как у OnePlus 6T. Ранее были анонсированы Honor View 20 и Huawei Nova 4 с селфи-камерами в экране.

P20 Pro стал одним из хитов этого года за счёт оригинального корпуса с градиентным цветом и качества съёмки. Смартфон общепризнан лучшим камерофоном на мобильном рынке. Отметим, что Mate 20 и Mate 20 Pro ещё не протестированы самыми авторитетными экспертами из DxO Mark.