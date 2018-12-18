Новейший Android выводит из строя Xiaomi POCO F1

Смартфон с объёмной батареей начинает медленно разряжаться, а сенсоры дисплея — некорректно реагировать на прикосновения.

Пользователи Pocophone F1 жалуются на ошибки системы после обновления до Android Pie. Об этом сообщает MySmartPrice со ссылкой на записи пользователей в соцсетях.

Самые частые жалобы — быстрая разрядка. Аккумулятор на 4000 мАч может расходовать всю энергию всего за 5 часов. Также юзеры замечают пропажу возможности скрыть "чёлку", некорректную работу сенсоров при прикосновении к экрану и прочее.

Android Pie начал выходить на POCO F1 в середине декабря. Пользователи сразу заметили некорректную работу операционной системы. Напомним, Pie работает на смартфоне с прошивкой MIUI 10. Xiaomi пока не отреагировала на жалобы пользователей.