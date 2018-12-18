Сервис Apple продвигается в соцсетях с Android-смартфона

Стриминговый сервис Apple Music опубликовал твит с Android-устройства. Это заметил популярный техноблогер Маркес Браунли.
Never thought I'd see the day pic.twitter.com/hpubXoIFCX— Marques Brownlee (@MKBHD) 18 декабря 2018 г.
Компания ответила на твит американской певицы Арианы Гранде. Внизу поста можно найти отметку, что запись была сделана с устройства на Android.
2 ноября 2018 г.
Лайф проверил информацию на подлинность, найдя пост. Подпись Twitter for Android видна пользователям Android-устройств.
Ранее Samsung дважды попалась на публикации записей в официальных соцсетях через iPhone. Твиты со смартфонов Apple делали Samsung Mobile India и Samsung Nigeria.
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