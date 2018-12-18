Сервис Apple продвигается в соцсетях с Android-смартфона

Кажется, маркетологи компании не знают, что в "Твиттере" видно, с какого устройства публикуется запись.

Стриминговый сервис Apple Music опубликовал твит с Android-устройства. Это заметил популярный техноблогер Маркес Браунли.

Never thought I'd see the day pic.twitter.com/hpubXoIFCX — Marques Brownlee (@MKBHD) 18 декабря 2018 г.

Компания ответила на твит американской певицы Арианы Гранде. Внизу поста можно найти отметку, что запись была сделана с устройства на Android.

Лайф проверил информацию на подлинность, найдя пост. Подпись Twitter for Android видна пользователям Android-устройств.

Ранее Samsung дважды попалась на публикации записей в официальных соцсетях через iPhone. Твиты со смартфонов Apple делали Samsung Mobile India и Samsung Nigeria.