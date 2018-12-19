Чехол подтвердил дизайн флагмана Nokia с пятью камерами

Кажется, HMD Global выпустит смартфон с рекордным количеством сенсоров основной камеры.

Издание Gizmo China представило эксклюзивные фото прозрачного чехла для Nokia 9 Pure View с пятью камерами.

Аксессуар подтверждает дизайн, ранее показанный на рендерах и фото. Также, судя по нему, смартфон не получит разъём для наушников. На нижнем торце расположены вырезы под динамики и USB-C.

Ожидается, что это будет первый в мире смартфон с пятерной камерой. Пока рекордное количество сенсоров у Samsung Galaxy A9 — их четыре. Также четверная камера будет у Huawei P30 Pro, который представят в первом квартале 2019 года.