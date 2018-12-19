Чехол подтвердил дизайн флагмана Nokia с пятью камерами

Издание Gizmo China представило эксклюзивные фото прозрачного чехла для Nokia 9 Pure View с пятью камерами.
Exclusive: Nokia 9 PureView case reveals penta-lens setup once again! https://t.co/j7OKeDysvY pic.twitter.com/jMNrKDwXUw— GizmoChina (@GizmoChina) 18 декабря 2018 г.
Аксессуар подтверждает дизайн, ранее показанный на рендерах и фото. Также, судя по нему, смартфон не получит разъём для наушников. На нижнем торце расположены вырезы под динамики и USB-C.
Ожидается, что это будет первый в мире смартфон с пятерной камерой. Пока рекордное количество сенсоров у Samsung Galaxy A9 — их четыре. Также четверная камера будет у Huawei P30 Pro, который представят в первом квартале 2019 года.
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