Apple не признала погнутые iPad Pro бракованными

Пользователи жалуются на деформацию корпуса планшетов. Компания признаёт, что такие изменения есть, но они не влияют на работу планшета.

Apple подтвердила в беседе с The Verge, что некоторые iPad Pro (2018) выпускаются с погнутым корпусом, но не признала это заводским браком.

По словам компании, незначительно погнутый корпус — это побочный эффект процесса охлаждения во время производства. Тем не менее он не влияет отрицательно на работу планшета.

При этом пользователи остаются недовольны корпусом планшета. Сообщается, что он может лежать в коробке ровным, но погнуться спустя пару недель.

Ранее стало известно, что iPad Pro (2018) очень хрупкий. Чтобы сломать корпус, нужно приложить совсем немного усилий.