Apple не признала погнутые iPad Pro бракованными

Apple подтвердила в беседе с The Verge, что некоторые iPad Pro (2018) выпускаются с погнутым корпусом, но не признала это заводским браком.
По словам компании, незначительно погнутый корпус — это побочный эффект процесса охлаждения во время производства. Тем не менее он не влияет отрицательно на работу планшета.
При этом пользователи остаются недовольны корпусом планшета. Сообщается, что он может лежать в коробке ровным, но погнуться спустя пару недель.
Ранее стало известно, что iPad Pro (2018) очень хрупкий. Чтобы сломать корпус, нужно приложить совсем немного усилий.
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