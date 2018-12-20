Появилось пятно. Пользователи iPad Pro 2017 года жалуются на дефект экрана

Похоже, проблема заключается в подсветке. Одна область на дисплее горит ярче, чем весь экран.

Пользователь iPad Pro 2017 года пожаловался на дефект дисплея. Об этом сообщает MacRumors.

На экране его планшета образовалось пятно, которое оказывается ярче других областей. Отмечается, что девайс находится в отличном состоянии и не падал, он носится в защитной плёнке и чехле.

Другие пользователи iPad Pro 2017 года сообщают об идентичной проблеме. По их мнению, она возникла из-за неправильной работы подсветки.

Apple не отреагировала на жалобы пользователей. Отметим, что замена экрана стоит $449 для 10,5-дюймовой модели и $599 для 12,9-дюймовой версии.

Ранее пользователи iPad Pro 2018 года пожаловались на погнутые корпусы. Apple признала наличие дефекта, но заявила, что не считает его багом, так как это не мешает работе планшета.