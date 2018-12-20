Huawei Pay появится в России в следующем году

Смартфоны популярного бренда скоро получат собственную систему бесконтактных платежей.

Система бесконтактных платежей Huawei Pay появится в России в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

Первыми поддержку платежной системы получат "Газпромбанк" и "Россельхозбанк". Она будет доступна на смартфонах Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS, P20, P20 Pro, P10, P10 Plus, Honor 10, Honor View 10, Honor 9 и Honor 8X. Также её поддержит некоторая носимая электроника компании.

Чтобы начать пользоваться системой бесконтактных платежей, нужно будет скачать приложение Huawei Wallet, а затем указать и подтвердить банковскую карту. Напомним, сейчас бесконтактные платежи с помощью электроники Huawei осуществляются через Google Pay.

Huawei Pay появилась в 2016 году. Ранее она была доступна на территории Китая. В России пользуются популярностью системы Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay.