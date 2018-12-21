Аналитик: Apple снова сократит производство iPhone из-за низкого спроса

Эксперт дал прогноз насчёт производства смартфонов из Купертино в следующем году.

Apple снизит производство iPhone на четыре миллиона экземпляров в первом квартале 2019 года. Такое предположение выразил аналитик Rosenblatt Юнь Чжань.

Прогноз основан на спросе на смартфоны Apple в Китае, где он продолжает падать. Есть предположение, что это связано с поддержкой Huawei. Ранее производитель комплектующих запретил сотрудникам пользоваться iPhone.

Чжань полагает, что производство XR будет сокращено на 2,5 миллиона, XS — на миллион и XS Max — на полмиллиона экземпляров. Высок ли спрос на первый, до сих пор загадка — аналитики говорят о провале, топ-менеджеры Apple — об успехе.

Отметим, что Apple пострадала из-за иска от Qualcomm. Некоторые модели iPhone уже запретили в Китае и Германии. Тем не менее компания продолжает продавать свои смартфоны в Поднебесной. Сообщается, что она смогла обойти запрет путем обновления iOS, где исправила элементы, за которые её обвинили в нарушении патентов чипмейкера.