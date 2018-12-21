Названо, какие iPad Apple выпустит в 2019 году

Авторитетный ресурс узнал, что в Купертино готовят к презентации в следующем году.

Apple готовит два новых iPad к 2019 году: это iPad Mini пятого поколения и 10-дюймовый iPad седьмого поколения. Об этом сообщило японское издание Mac Otakara.

Информации о дизайне и технических характеристиках в Сети пока нет. Насчёт iPad Mini можно предположить, что Apple оснастит его корпусом предшественника и разместит увеличенный экран за счёт уменьшения рамок. Последний раз iPad Mini обновляли в 2015 году.

Предположительно, эти планшеты представят весной 2019 года. Напомним, весной этого года Apple показала "школьный" iPad. Осенью же был презентован революционный iPad Pro с тонкими рамками, без кнопки "Домой", с Face ID и магнитным креплением стилуса Apple Pencil.