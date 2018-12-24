Xiaomi представила "молодёжный" смартфон c градиентным корпусом

Бюджетная модель удивит оригинальными цветами крышки и высоким разрешением экрана.

Xiaomi представила "молодёжный" смартфон Xiaomi Play. Об этом сообщает Giz China.

Смартфон работает на 12-нанометровом MediaTek Helio P35, ёмкость аккумулятора составляет 3000 мАч. Устройство не поддерживает быструю зарядку и имеет разъём microUSB, в комплекте лежит обычный адаптер с мощностью 10 Ватт.

Девайс оснащён каплевидным вырезом, диагональ экрана составляет 5,84 дюйма, разрешение — 2280 х 1080 пикселей (Full HD+). На задней панели размещены двойная камера с разрешением 12+2 Мп, там же расположен сканер отпечатка пальца. Смартфон будет доступен в трёх цветах: градиентных синем и золотистом, а также чёрном.

Пока что смартфон анонсирован в единственной конфигурации — 4+64 Гб. Стоимость такого устройства будет составлять $160 в Китае, рекомендованные цены в других странах не сообщаются.