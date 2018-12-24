В iPhone обнаружили массовую проблему с подключением к Интернету

Пользователи по всему миру сообщают, что в последнем обновлении операционной системы обнаружен баг.

Пользователи iPhone жалуются на сбои при подключении к сотовым сетям и Wi-Fi. Об этом пишет Forbes.

Сообщается, что проблема возникла после обновления на iOS 12.1.2. Напомним, в нём компания Apple исправила работу виртуальной сим-карты eSIM.

Проблема затронула не только владельцев новых iPhone. На случайное отключение от Сети жалуются пользователи, к примеру, iPhone 7 и X.

Ранее пользователи новых iPhone заметили их низкую скорость работы в сети LTE. Так, XR оказался втрое медленнее 6 Plus при загрузке данных и вдвое — при отправке.