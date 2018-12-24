Galaxy S9 и S9+ внезапно получили Android Pie с радикально обновлённой оболочкой

Производитель обещал выкат новой операционной системы в начале следующего года, но в Германии некоторые пользователи получили её под конец этого.

Samsung Galaxy S9 и S9+ начали получать стабильное обновление Android Pie с радикально переосмысленной оболочкой One UI в Германии. Об этом сообщает Android Authority.

Пользователи выложили в Сеть уведомление о выкате апдейта с аннотацией. Это стало неожиданностью, потому что Samsung обещала обновить эти модели в январе 2019 года.

One UI — оболочка, сменившая Samsung Experience. Она предлагает минималистичный дизайн, а интерфейс разработан так, чтобы большим смартфоном можно было управлять одной рукой и задействовать преимущественно нижнюю часть экрана.

Пожалуй, главная особенность нового пользовательского интерфейса — наличие тёмной темы. Ранее обзорщики назвали 5 фишек новой прошивки Samsung.